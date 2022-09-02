Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Süper Lig devinin bu transfer için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı. İşte dev transferin detayları...

Galatasaray'da kurmaylar Okan Buruk'un planları arasında yer almayan oyuncularla yollarını ayırdı. Süper Lig devinde sözleşmesi sona eren Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la vedalaşıldı. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed kiralık olarak takımdan ayrıldı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu Charleroi tarafından kiralandı. Süper Lig devinde gösterdiği performansla dikkat çeken Marcao, Sevilla'nın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar bu transferden kasasına 12 milyon euro koydu.

YILDIZLAR İMZA ATTI

Süper Lig devinde transfer planlamasında yıldız isimlere ağırlık verildi. Dries Mertens, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ile kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de gösterdikleri performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la derin bir kadro oluşturuldu. Öte yandan Süper Lig devi orta saha kurgusuna AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna dahil etti.

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Mauro Icardi'nin bu sezon ayrılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in yer aldığı forvet hattına fırsat transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarını hızlandırmıştı. Galatasaray bu doğrultuda mutlu sona ulaştı.

MAURO ICARDI, G.SARAY'DA

Süper Lig devi bu doğrultuda uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint Germain'le anlaşma sağladı. Fenerbahçe 'nin de kısa bir süre önce devreye girdiği Arjantinli golcüyle yapılan pazarlıklarda el sıkışıldı. Süper Lig devinin Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.

PSG'DEN OPSİYON TALEBİ

Galatasaray ve Paris Saint Germain arasındaki kiralık anlaşmasına Ligue 1 devinin satın alma opsiyonu maddesi de ekletmek istediği öğrenildi. Paris Saint Germain'in 30 milyon euroluk talebine sarı-kırmızılılar olumsuz yanıt verdi. Galatasaray ve Paris Saint Germain arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin bulunmayacağı kaydedildi.

3.5 MİLYON EURO

Paris Saint Germain'de bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon 200 bin euro kazanan Mauro Icardi'ye Galatasaray'ın ödeyeceği maaş belli oldu. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcünün 3 milyon 500 bin euroluk maaşını karşılayacağı kalan bölümün Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi.

GALTİER AYRILIK KARARINI DUYURMUŞTU

Paris Saint Germain'in teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, Mauro Icardi'yle arasında geçen konuşmayı basın toplantısında açıkladı. Arjantinli santrforun takımdan ayrılması yönünde karar aldıklarını belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Icardi'nin takımdan uzak kalması tamamen sportif bir tercihti. Geçtiğimiz hafta başında onunla bir görüşme gerçekleştirdim ve kadroda daralmaya gideceğimizi söyledim. 25 oyuncuyla çalışmayı düşünmüyorum. Hoşuna gidip gitmeyen bir teklif aldığını duymadım. Icardi ile ilgili en doğru çözümü bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

YENİ BİR MACERA ONA İYİ GELECEKTİR"

Mauro Icardi'nin transfer hakkındaki kararı kendisinin vereceğini belirten Christophe Galtier, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak isteyip istemediğine dair bir fikrim yok. Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli. Son birkaç sezon onun için zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

PSG'DEN DEV BONSERVİS

Mauro Icardi profesyonel futbolculuk kariyerine Vecindario altyapısında başladı. Yıldız futbolcu daha sonra Barcelona, Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain formaları giydi. Ligue 1 devi, 2020-2021 sezonu başında Inter'e 50 milyon euro ödeyerek Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

29 yaşındaki santrforun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Arjantin Milli Takımı'nın formasını 8 kez giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.





(Milliyet)