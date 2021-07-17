2020/21 sezonu başında Fenerbahçe 'den Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve geçirdiği ilk sezonunda beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriç'e teknik direktör Maurizio Sarri sahip çıktı.

Sarri'yi çıldırtan tepki

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lazio'nun taraftarlara açık yaptığı antrenmanda bir taraftarın Muriç'i eleştirmesine ve Kosovalı golcüyü takımda görmek istememesine sinirlenen Sarri, soluğu saha kenarında aldı.

'Seni buradan kovarım!'

Sinirle taraftarın yanına giden Sarri, ''Eğer Vedat Muriç hakkında bir şey daha söylediğini duyarsam seni buradan kovarım!" dedi.

34 resmi maçta 2 gol, 1 asistle oynadı

Lazio'daki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan ve zaman zaman taraftarların tepkisini çeken Muriç, Lazio'da çıktığı 34 resmi maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.



