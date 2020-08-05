İtalya Ligi Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Juventus’taki gururumuz Merih Demiral, 12 Ocak’ta yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara Ağustos’ta 3-1 kaybettikleri Roma maçıyla dönmüştü. Çapraz bağları koptuktan sonra sıkı bir çalışmayla beklenenden çok daha kısa sürede hazır hale gelen Merih, Serie A’da şampiyonluk yaşayan ilk Türk olarak tarihe geçerken, teknik direktörü Maurizio Sarri’nin güvenini de hemen kazandı.

İtalyan hoca, her zaman övgüyle bahsettiği 22 yaşındaki stoperi, Şampiyonlar Ligi’ndeki Son 16 Turu öncesi UEFA’daki kadro listesine dahil etti. Juve, Cuma günü ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız temsilcisi Lyon’la karşı karşıya gelecek.

Cengiz var ama Mert yok

Sami Khedira’nın yerine listeye eklenen Merih’in, büyük ihtimalle maç kadrosunda kendisine yer bulması bekleniyor. Bu arada yarın Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Sevilla ile karşılaşacak Roma’da Cengiz Ünder, UEFA listesinde kendisine yer bulurken, bir diğer Milli futbolcumuz Mert Çetin ise Javier Pastore ve Chris Smalling ile birlikte kadroya dahil edilmedi.