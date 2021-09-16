UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray 'a konuk olan Lazio, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriç ile ilgili de konuştu.

' Fenerbahçe ’den teklif gelip gelmediğini bilmiyorum'

Transfer döneminde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı santrfor Muriç’in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Sportif direktör olmadığım için Fenerbahçe’den teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak Vedat’ın bizde kalmasını istiyoruz. Bizde kalması da lazım. Takımdan ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçının 56. dakikasında Ciro Immobile'nin yerine oyuna giren Muriç, 88. dakikada sarı kart gördü.

2020/21 sezonu yaz transfer döneminde 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Muriç, İtalyan ekibindeki ilk sezonunda 34 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. Bu sezon 4 maçta şans bulan 27 yaşındaki forvet, skor katkısı yapamadı.

'Strakosha bir hata yaptı ve şanssız bir gol yedik'

Arnavut kaleci Thomas Strakosha’nın hatasıyla ilgili söyleyecek çok şeyin olmadığını belirten Sarri, "Strakosha bir hata yaptı ve şanssız bir gol yedik. Aslında iyi oynadık. Kontrollü bir oyun sergiliyorduk. Maalesef şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettik." diye konuştu.



