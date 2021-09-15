Maurizio Sarri: Bize cesaret lazım

Lazio'nun tecrübeli hocası Maurizio Sarri, oyuncularının sahada oynamak istediği futbola adapte olamamaları sebebiyle sıkıntılı. Son olarak Milan'a 2-0 mağlup olan Lazio'da gözler Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçına çevrilirken, dünkü gazetelerde tecrübeli hocaya dair eleştiri yazıları yer aldı. Bununla beraber, Sarri'nin takımda doğru gitmeyen işlerle ilgili sözlerine de yer verildi. Kurt hoca, kaybettikleri Milan karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Milan maçında neredeyse her şey yanlış gitti. Top bizde değilken hareketsiz kaldığımız için maç içinde acı çektik. Bu maçta tamamen farklı 11 olsa bence yine sonuç değişmezdi" dedi.

'Koşmaya alışık değiller'

Ortada değerlendirmeleri gereken bir sorun olduğunu kaydeden Sarri, "1-2 oyuncu değişikliğiyle oyunu tersine çevirmeyi düşünmek hayalperestlik olur. 4-2-3-1 düzeninde hücum pres oyununa 50-60 dakika dayanamıyoruz. Geri koşmaya alışık olmayan bir takımımız var" ifadelerini kullandı.

Immobile yerine Muric

Galatasaray maçına yönelik de konuşan Sarri, "Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacağız. Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Galatasaray maçında cesarete ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı. Bu arada İtalyan gazeteleri, Sarri'nin Galatasaray maçında dünyaca ünlü forveti Immobile'yi dinlendirip, eski Fenerbahçeli Muric'i ilk 11'de oynatma ihtimalinin olduğunu öne sürdü.