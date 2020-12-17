İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında ağırladığı Tottenham'ı Firmino'nun son dakika golüyle 2-1 mağlup etti ve zirvenin tek sahibi oldu. Fakat maç içinde yapılan bir hata ticari anlamda canlarını sıkmış durumda.

Sponsorlardan biri olan Mauritius, ülkenin tanıtımı adına yapılan reklamda ülke isminin yanlış kullanılmasına öfkeli. Mauritiusnor.com yerine maç içinde Mauritusnow.com yazılmış olması ve bir harfin unutulması büyük tepki gördü.

Turizm açısından oldukça önemli bir ülke olan Mauritius'ta L'Express gazetesi, yanlış reklam nedeniyle "Bunun için mi 8 milyon Euro ödüyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

Liverpool ile Mauritius'un turizm teşviğine yönelik birimi arasında yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir reklam anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Mauritius'un turizm sayfası, Liverpool maçlarında 20 saniyeden 6 kez görüntüleniyor. Tottenham maçında da bu reklamlarda ülkenin ismine yanlış şekilde yer verildi.