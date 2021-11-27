PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Ligue 1'de yarın Saint-Etienne ile karşılaşacakları maçın öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu Manchester United'ın başına geçeceğine yönelik iddialara hakkında konuşan Pochettino, PSG'ye odaklandığını belirterek, "Sadece PSG'ye odaklandım. Söylentilerin ortaya çıkması iyiye işaret çünkü bu, iyi iş yaptığımız anlamına geliyor. Biz mütevazi insanlarız, sakiniz ve bu tür söylentilere odaklanmıyoruz. Sadece kazanmak ve PSG'nin hedefine odaklanmak istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Ballon d'Or favorisi

Pochettino kendisine yöneltilen Ballon d'Or'daki favorisinin kim olduğuna yönelik soruya ise "Benim favorim oyuncularım." şeklinde cevap verdi.

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