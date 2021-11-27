Mauricio Pochettino'dan Manchester United iddialarına yanıt
Paris Saint-Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, kendisi hakkında çıkan Manchester United iddiaları hakkında konuştu. Arjantinli teknik adam, şu anda PSG'ye odaklandığını dile getirdi.
PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Ligue 1'de yarın Saint-Etienne ile karşılaşacakları maçın öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
Sezon sonu Manchester United'ın başına geçeceğine yönelik iddialara hakkında konuşan Pochettino, PSG'ye odaklandığını belirterek, "Sadece PSG'ye odaklandım. Söylentilerin ortaya çıkması iyiye işaret çünkü bu, iyi iş yaptığımız anlamına geliyor. Biz mütevazi insanlarız, sakiniz ve bu tür söylentilere odaklanmıyoruz. Sadece kazanmak ve PSG'nin hedefine odaklanmak istiyoruz." ifadelerinde bulundu.
Ballon d'Or favorisi
Pochettino kendisine yöneltilen Ballon d'Or'daki favorisinin kim olduğuna yönelik soruya ise "Benim favorim oyuncularım." şeklinde cevap verdi.