Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'ye yönelik eleştiriler hakkında konuştu.

ESPN'de yer alan habere göre oyuncusuna sahip çıkan Arjantinli teknik adam, Messi'yi yargılamanın haksızlık olduğunu belirterek, "Messi'yi bu şekilde yargılamak haksızlık. Messi hakkında bu şekilde konuşamazsınız. Sıradan bir oyuncudan bahsetmiyorum. Messi, Diego Maradona ile aynı seviyede. Kalitesinden şüphem yok. Messi, yapması gerekeni yapacak kadar yeteneğe sahip. Gelecek sezon onun için tamamen farklı olacak. Bu onun için bir öğrenme yılıydı." sözlerini dile getirdi.

"Barcelona'daki kadar rahat hissetmedi"

Messi'nin Barcelona dönemi sonrası adaptasyın sürecine ihtiyaç duyduğunu da söyleyen teknik adam, "Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e geçişinde bir adaptasyon sürecinin gerekli olduğu belli. Bazı koşullar, 20 yılını geçirdiği Barcelona'daki kadar rahat hissetmesine izin vermedi." dedi.

Taraftar tepki göstermişti

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi'nin Fransız ekibindeki ilk senesi kolay geçmedi. Adaptasyon sorunları yaşayan yıldız futbolcu, Barcelona'daki performansını da sahaya yansıtmakta zor anlar yaşadı. Messi, özellikle PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından PSG taraftarları tarafından eleştirilerin odağında yer almış ve ıslıklanmıştı.

Fransız ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Messi, bu sezon 31 maçta forma giyerken, 9 gol ve 13 asistlik performansa imza attı.

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