Fransız devi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre PSG'nin Ligue 1'de Clermont Foot ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Mauricio Pochettino, ismi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Mbappe'yi, bu takımın gelecekti kaptanı olarak görüyorum. Onun ve kulüp için en iyisini istiyoruz. Onun için en iyisi takımda kalması. Hem ben hem de kulüp bunu düşünüyoruz, ancak daha sonra tamamlanması gereken görüşmeler var." sözlerini dile getirdi.

Sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor

PSG'de takım kaptanı Marquinhos'un sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymemesi beklenirken, Kylian Mbappe'nin bu açıklamaların ardından, maça kaptan olarak çıkması bekleniyor.

Mbappe'yi kadroda tutma planı

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında yer alan haberlere göre ise Paris Saint-Germain 'in sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için takım kaptanlığını teklif edeceği iddia edilmişti.



