Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük görevi için anlaşan Manchester United'ın gelecek sezon hangi teknik adamla anlaşacağı merak ediliyor.

The Sun'da yer alan habere göre Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino, Manchester United'dan resmi teklif bekliyor.

İngiliz ekibinden Pochettino'ya teklifin sezon sona ermeden sunulması beklenirken, Arjantinli teknik adamın bu teklifi kabul edeceği iddia ediliyor.

Bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United'ın, Mauricio Pochettino ile ilgilendiği iddia edilmiş, ancak İngiliz ekip sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük için Ralf Rangnick ile anlaşmaya varmıştı.

Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Ralf Rangnick, sezon sonunda danışmanlık görevine geçecek.



