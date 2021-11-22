Mauricio Pochettino, Manchester United için PSG'den ayrılmaya hazır
Ole Gunnar Solskjaer dönemi sonrası Manchester United'ın teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. İddialara göre Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, Manchester United için Paris Saint-Germain'deki görevinden ayrılmaya hazır.
Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Kırmızı Şeytanların şu anda PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istediği ileri sürülmüştü.
Daily Mail'de yer alan habere göre Mauricio Pochettino'nun, Manchester United için PSG'den ayrılmaya ve Premier Lig'e geri dönmeye hazır olduğu iddia edildi.
Pochettino, PSG'nin başına geçmeden önce Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştırıyordu.