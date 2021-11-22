Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Kırmızı Şeytanların şu anda PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istediği ileri sürülmüştü.

Daily Mail'de yer alan habere göre Mauricio Pochettino'nun, Manchester United için PSG'den ayrılmaya ve Premier Lig'e geri dönmeye hazır olduğu iddia edildi.

Pochettino, PSG'nin başına geçmeden önce Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştırıyordu.



