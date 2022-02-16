İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gelecek sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanıyor.

The Telegraph'ta yer alan habere göre sezon sonuna kadar Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük görevi için anlaşan Manchester United, gelecek sezon takımın başına Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor. Eğer İngiliz ekip Pochettino ile anlaşmaya varabilirse, Arjantinli teknik adam ile Tottenham'da birlikte çalışan golcü yıldız Harry Kane için de harekete geçecek.

Yıldız golcü, Mauricio Pochettino ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakarken, PSG ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli teknik direktör Manchester United'ın başına geçer ise Harry Kane'in Old Trafford'a getirilmesi konusunda oldukça istekli.

Futbolcular Pochettino'yu istiyor

Manchester United'da futbolcuların çoğunluğunun da Premier Lig'e yabancı olmayan PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu takımın başında görmek istediği belirtilenler arasında yer alıyor.

Arjantinli teknik adam, 2014-19 seneleri arasında Tottenham'ı çalıştırmış ve sonrasında Ocak 2021'de Fransız devinin yolunu tutmuştu.



