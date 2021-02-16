Mutlak şampiyonluk hedefi ile 2020/21 sezonuna hazırlanan Süper Lig'in önemli kulüplerinden Fenerbahçe transfer çalışmaları ile de her zaman gündemden düşmeyen ve ilgi ile takip edilen spor kulüplerinden. Savunma hattında bazı sıkıntılar yaşayan kulüp, başarılı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını açıklamıştır. Bu açıklama akabinde ünlü stoperin yaşı, memleketi, futbol kariyeri, kendisine ödenen bonservis bedeli ve maaş en çok yanıtı aranılan konular arasında öne çıkmış ve futbol haberleri bu yönde yakın mercek altına alınmıştır.

Mauricio Lemos kimdir, nereli?

Mauricio Lemos, Uruguay Rivera'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Paolo Mauricio Lemos Merladett olan Uruguaylı milli futbolcunun kardeşi Maximiliano Lemos da kendisi gibi futbol oynamaktadır. Mauricio Lemos, Defensor spor kulübünün alt yapısında futbol oynamaya başlamıştır. Yetenekli genç oyuncu, oynadığı maçlarda dikkat çeken futbolu kısa zamanda adını duyurmaya başlamış ve dünya çapında tanınan kulüplerin performansını yakından izlediği futbolculardan biri haline gelmiştir.

Mauricio Lemos kaç yaşında?

Mauricio Lemos, 28 Aralık 1995 doğumlu. 1995 doğumlu olan genç yıldız 2020 yılı itibari ile 25 yaşında. Genç yaşına rağmen Uruguaylı futbolcu dünyada futbol liglerinde başarıları ile tanınan birçok takımda forma giydiği için kısa zamanda tecrübe kazanan ve olgunlaşan bir oyuncu. Milli takım ile de maçlara çıkan Mauricio Lemos, farklı oyun tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Defensor Sporting alt yapısında yetişen Mauricio Lemos, 6 Ocak 2014 yılında 18 yaşında iken A takım kadrosuna çıkmayı başarmıştır. Futbol kariyerine Defansor ile adım atan Mauricio Lemos, Rubin Kazan, Las Palmas ve Sassuolo kulüplerinde top koşturmuştur. İki defa milli takım formasını giyen Uruguay'ın dünya çapında yıldızı parlayan stoperi kariyerinde bu dönemlerde toplam 114 maça çıkmıştır.

Mauricio Lemos'un kariyerindeki en önemli noktalardan biri Barcelona gibi dünya çapında ünlü geçmişi başarılar ve kupalarla dolu bir kulübün ilgisini çekmesidir. La Palmas takımındaki ilk dönemlerinde Barcelona'nın dikkatini çeken Mauricio Lemos'un, Katalan ekibinin 5 milyon Euro teklif etmesi buna karşın La Palmas'ın 12 milyon Euro istemesi sebebi ile transferinin gerçekleşmediği bilinmektedir. O dönem 24 yaşında olan oyuncu, sezonun başında Las Palmas'a kiralık olarak gittiği Sassuolo'dan geri dönmüştür.

Mauricio Lemos'un Süper Lig takımlarından hangilerinde oynadığı da futbol tutkunları tarafından araştırılmaktadır. Mauricio Lemos, futbol kariyerinde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymiştir. Fenerbahçe'ye transferi öncesinde hep yabancı liglerde top oynayan bir futbolcudur.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Mauricio Lemos'un Türkiye'ye hangi takımdan geldiği oyuncuya ilişkin yanıtı aranılan sorular arasında göze çarpıyor. Uruguaylı stoperin Fenerbahçe'ye transferi oldukça konuşulmuştur. Mauricio Lemos, İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giymiş ve bu takımdan Fenerbahçe tarafından transfer edilerek alınmıştır.

Genç futbolcu Mauricio Lemos, 2021 yılında Fenerbahçe'de forma giyiyor. Ünlü oyuncunun, sarı lacivertli ekibe katılma tarihi 26 Ağustos 2020 yılı. Sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2023. Ünlü futbolcunun 2021 sezonunda başarılı bir grafik çizerek takımın şampiyon olmasına önemli ölçüde katkılarının olacağı düşünülüyor. Kendisinden yüksek beklenti içinde olunduğunun farkında olan oyuncunun, beklentileri boşa çıkarmayacağına kesin gözü ile bakılıyor.

Mauricio Lemos'un maaşı ne kadar?

Mauricio Lemos'a dair merak edilen ve hakkında bilgi edinilmek istenen konulardan biri de genç futbolcunun Fenerbahçe kulübünden ne kadar maaş alacağıdır. Ülkemizin en eski ve aldığı kupalarla büyük bir taraftar ve hayran kitlesine haiz kulüplerinden Fenerbahçe spor kulübünün yeni transferi Mauricio Lemos ile 3 yıl süreli imzaladığı sözleşmedeki detaylar gün yüzüne çıkmıştır. Buna göre Uruguaylı ünlü stoper, yıllık 850 bin Euro kazanacaktır.

Fenerbahçe spor kulübünün yeni ve yetenekli stoperi Mauricio Lemos için 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği açıklanmıştır. Başarılı yıldızın, Fenerbahçe spor kulübü ile sözleşmesi 3 yıllıktır.

Oynadığı Mevki ve Güncel Piyasa Değeri

La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması ile tüm dünyanın ve büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran ve ülkemizin önemli Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu stoper mevkiinde top oynuyor. Şutları ve frikikleri ile ön plana çıkan Mauricio Lemos, golcü stoperler arasında üst sıralarda göze çarpıyor.