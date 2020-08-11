Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken stoper için de girişimlerini hızlandırmıştı. Sarı-Lacivertliler'in Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. La Provincia'nın haberine göre Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez'in bir oyuncu ile yollarını ayıracaklarını açıklaması sonrası bu ismin Mauricio Lemos olduğu ve yeni adresinin de Türkiye'den Fenerbahçe olacağı belirtildi. Oyuncunun transferinin ise kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı aktarıldı.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos'un kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını internette aramaya başladı. İşte bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Mauricio Lemos kimdir?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'ın Rivera bölgesinde dünyaya gelen Mauricio Lemos futbol kariyerine Defensor'un alt yapısında başladı. 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giydi.

Milli takım formasını da 2 kez giyen futbolcu, değişik tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Lemos bu sezon takımıyla toplamda 27 maça çıktı ve bir gol atabildi.