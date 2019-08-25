Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, ülkesinde yayım yapan La Tercera gazetesine geniş bir röportaj verdi. Sarı Lacivertliler'deki kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadarki kariyeri ve geleceğiyle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Isla'nın demeçlerinden öne çıkan bölümler:

"Juventus'un güvenini boşa çıkardım"

"Fenerbahçe'deki kontratımın son yılına girdim. 13 yıldır Avrupa'da top koşturuyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Emekliye ayrıldığımda futbol oynadığım her seneyi yurt dışında geçirmişim gibi hatırlayacağım. Bu kadar uzun süre yurt dışında top koşturmak kariyerimdeki en güzel anekdotlardan biri.

Futbol hayatımda başaramadığım en önemli şeylerden biri de Juventus'un bana olan güvenini boşa çıkarmak oldu. Beni transfer ettiklerinde sakattım. Doğrusu, transfer için beni aradıklarında da buna inanamamıştım. Hem sakatlıktan yeni çıkıyordum hem de İtalya'nın en büyük kulübünde oynamak benim için bir rüyaydı. Juve'deki ilk senemde çok az süre alabildim. İkincisi, görece biraz daha iyiydi ama asla Udinese, Marsilya veya Cagliari'deki gibi değildim."

"Catolica'ya dönmek istiyorum ama..."

"Altyapısında nyetiştiğim CD Universidad Catolica'da yeniden oynamak en büyük hayallerimden biri. Kulübe beni yetiştirdikleri için minnettarım. Bunun da ötesinde Catolica'da oynarken hiçbir problem yaşamamıştım. Kariyerime Şili'de devam edebilir ve Avrupa'ya hiç gelmeyebilirdi. Bu noktada bir karar almam gerekiyordu ve Avrupa'ya giderek en doğrusunu yaptığıma inanıyorum.

Catolica sevgim, Marcelo Salas'tan geliyor. Bu takımı destekleme nedenlerimden biri de taraftarların sadakati. Kulüp, çok zor günler geçirdi ve hâlâ da geçiriyor. Ama taraftarlar hep takımının yanında. Dediğim gibi benim de hayalim, bir gün oraya geri dönmek. Zira Şili'de hiç futbol oynayamadım. Ancak Catolica'ya emekliye ayrılmak için değil, katkı sağlamak için gideceğim. Zira sadece kendi mutluluğumu değil, insanların da benden memnun olmasını istiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler