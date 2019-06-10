Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayarak büyük sükse yapan Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt, yaz transfer döneminde adından en çok söz ettirecek isimlerin başında geliyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan genç savunmacı, dün ülkesi Hollanda'nın Portekiz'e 1-0 yenildiği UEFA Uluslar Ligi finalinin ardından rakip takımın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yla sohbet ederken görüldü.

Hollanda devlet televizyonu NOS'a konuşan de Ligt, sohbet sırasında Ronaldo'nun kendisine Juventus'ta oynamayı teklif edip etmediğiyle ilgili soruya "Evet, sanırım bu doğru. Onu ilk başta anlamadım ve açıkçası biraz şoke oldum. Ancak kendisine transferimle ilgili herhangi bir şey söylemedim. Zaten kaybettiğiniz bir maç sonrasında bu konuları düşünmezsiniz." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler