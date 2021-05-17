Mats Hummels, EURO 2020 için Alman Milli Takımı'na dönüyor
Borussia Dortmund'un tecrübeli savunma oyuncusu Mats Hummels'in Almanya'nın EURO 2020 kadrosunda yer alacağı ileri sürüldü. 70 kez milli takım forması giyen ve ülkesiyle 2014'de Dünya Kupası zaferi yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, son olarak 2018 yılında Panzerlerle sahada yer almıştı.
Borussia Dortmund'da forma giyen tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels, EURO 2020 ile Alman Milli Takımı'na dönmeye hazırlanıyor.
Almanların yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alacak. 70 kez A Takım düzeyinde Almanya forması giyen Hummels, Panzerlerle son olarak 19 Kasım 2018 tarihinde Uluslar Ligi'nde oynanan Hollanda maçında sahaya çıkmıştı.
Almanya ile Dünya Kupası kazandı
Milli takım kariyerinde 5 golü bulunan tecrübeli defans oyuncusu, Almanya'nın 2014 yılında şampiyon olduğu Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı. Matt Hummels, bu sezon Dortmundla çıktığı toplam 47 maçta 6 gol kaydetti.