Borussia Dortmund'da forma giyen tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels, EURO 2020 ile Alman Milli Takımı'na dönmeye hazırlanıyor.

Almanların yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alacak. 70 kez A Takım düzeyinde Almanya forması giyen Hummels, Panzerlerle son olarak 19 Kasım 2018 tarihinde Uluslar Ligi'nde oynanan Hollanda maçında sahaya çıkmıştı.

Almanya ile Dünya Kupası kazandı

Milli takım kariyerinde 5 golü bulunan tecrübeli defans oyuncusu, Almanya'nın 2014 yılında şampiyon olduğu Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı. Matt Hummels, bu sezon Dortmundla çıktığı toplam 47 maçta 6 gol kaydetti.