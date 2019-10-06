Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz ayrılarak Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, L'Equipe gazetesiyle gerçekleştirdiği özel röportajda Sarı Lacivertliler'e gelişi ve kulüpten ayrılık süreciyle ilgili gündem yaratan itiraflarda bulundu. İşte 35 yaşındaki "küçük bisiklet" lakaplı futbolcunun açıklamalarından öne çıkan bölümler:

"Ülkemden seks kasedi meselesi yüzünden ayrıldım. Fransa'da insanlar yalnızca skandallarınızı ve negatif yönlerinizi hatırlıyor. Onlar, bugün ismimi duyduğunda '35 yaşında yaptıkları çok güzel. Sıfırdan buralara geldi.' demeyeceklerdir. Aksine yine malum olaydan bahsedeceklerdir. Bu da beni ülkemden uzaklaşmaya itti.

Şu an Paris Saint Germain'in kulüp doktoru olan arkadaşım Christophe Baudot ile sık sık durumum hakkında konuşuyorduk. Ona insanların benden daha az bahsettiği, beni yalnızca futbolumla yargıladıkları bir ülkeye gitmek istediğimi ve bu nedenle Fransa'dan ayrılmaya ihtiyacım olduğunu söylüyordum."

"Olympiakos Kasım'da aradı"

"İnsanlar bana karşı objektif değildi. Onlar için sahada yaptıklarımın bir önemi yoktu. Bu nedenle farklı bir ülkede her şeye sıfırdan başlamak istiyordum. Yeni durağım, daha çok saygı göreceğim bir yer olmalıydı. O dönemde Fenerbahçe'den teklif gelince de bu güzel fırsatı değerlendirmeye karar verdim.

Olympiakos'ta transferden sorumlu yönetici olan Jose Anigo, her daim görüştüğüm bir isim. Kasım 2018'de beni aradı ve Olympiakos'a gelmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ona açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmek için Fenerbahçe'yle olan kontratımın sona ermesini bekledim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler