Valbuena, 2017’de transfer olduğu Fenerbahçe’den sezon başında ayrıldı. Fransız yıldız, hem kendisini transfer ettiren Aykut Kocaman döneminde hem de geçen sene en çok tartışılan isimlerden biri oldu. Valbuena, oynadığı her maçta hücuma ciddi katkılar verse de savunmada yaşattığı aksaklıklar nedeniyle birçok kez kulübeye mahkum kaldı. Tecrübeli oyuncu, 2 sezonluk Fenerbahçe macerasının ardından Yunan devi Olympiakos’a imza attı. Ancak Valbuena, Sarı-Lacivertliler’i unutamadı.

İşte Fransız yıldızın Fenerbahçe günleriyle ilgili açıklamaları.

'Taraftarları çok seviyorum'

Türkiye’de yaşadıklarım hep pozitif şeyler. Fenerbahçe harika bir kulüp, harika taraftarları vardı. İlgi nedeniyle dışarı çıkamıyordum! Sürekli fotoğraf istiyorlardı. O taraftarları çok ama çok seviyorum. Orada çok harika 2 sezon geçirdim. 2. sezonumda 25 maça çıkarsam kontratımın uzayacağı bir madde vardı. Yönetim bunu istemedi ve iptal ettik. Fenerbahçe çok, çok büyük bir kulüp. İstanbul dendiğinde şu anda bile kalbim küt küt atmaya başlıyor.”

‘Maaşlar bazen gecikiyordu'

“Maalesef Fenerbahçe’de maaşlar her zaman gününde yatmıyordu. Gecikmeler oluyordu. Bu durumun futbolu etkilediği de olmuştur ama çok söylenecek bir şey yok. Herkes yüzde 100’ünü veriyordu. Taraftarlar da bunu istiyordu. Kariyerimin çok önemli bir zamanıydı. Fenerbahçe’de oynadığım için mutluyum. 2 yılın sonunda takımdan ayrılmam doğruydu. Çünkü işler biraz karışmaya başlamıştı ve benim de ayrılıp yoluma bakmam gerekiyordu. Olympiakos’u seçme kararım nedeniyle de mutluyum.”

'Her şey durdu biz oynadık'

“Arsenal ile Avrupa Ligi’nde oynadık ve geri döndük. Sonra başkanımızın testi pozitif çıktı ve tüm oyuncular, çalışanlar test yaptırdı. Negatif çıktı ve bu bizi rahatlattı. Her şey durmuşken biz Avrupa Ligi oynadık! Şu anda Yunanistan’daki durum dünyayla benzer. Çok ciddi bir sağlık krizi yaşıyoruz, zor günler geçiriyoruz. Birbirimizi, özellikle de doktorlar ve hemşireleri desteklersek, evde kalırsak bu hastalığın yayılmasını engelleriz.”

‘Geleceğim Olympiakos’ta’

"Şu anda futboldan zevk alıyorum. Oyunumu geliştirdim. Artık daha basit ve daha etkili oynuyorum. Bu yüzden şu anda kariyerimi bitirmek için doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum. Bir sezon daha sözleşmemi uzatmak için başkanla görüşmelere başladık. Burada devam etmek istiyorum. Her yıl Avrupa’dayız ve 35 bin taraftarın önündeyim. Benim geleceğim Olympiakos’ta.”