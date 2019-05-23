Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın Yunanistan ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer olacağı konuşuluyordu. Kulübün 51 yaşındaki sahibi Evangelos Marinakis ise konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Yunan radyosu Parapolitics FM'e konuşan Marinakis, "Mathieu Valbuena, Olympiakos'a gelecek mi?" sorusuna "Olympiakos için Avrupa'da iyi işler yapmak ve şampiyon olmak çok önemli. Transferi duyurduğumuzda aldığımız oyuncunun kim olduğunu öğreneceksiniz. Ancak şunu söyleyebilirim ki kendisi iyi bir oyuncu." şeklinde cevap verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler