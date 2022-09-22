Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ile birlikte Galatasaray kadrosuna katılan Mathias Ross, ani gelişen transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mathias Ross, Hırvatistan'da Danimarka basınından Bold'a transferden duyduğu heyecanı anlattı.

Mathias Ross, Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuyla Hırvatistan'da bulunuyor. Danimarka, 23 Eylül Cuma günü Hırvatistan 21 Yaş Altı Takımı ile karşı karşıya gelecek.

'Aalborg'da kalacağımı düşünüyordum'

Avrupa'nın büyük kısmında transfer döneminin 1 Eylül'de kapanmış olması nedeniyle Mathias Ross, o süreçte kariyerinin Aalborg'da devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Yaptığı açıklamada genç oyuncu, "1 Eylül sonrası transfer penceresinin tamamen kapandığını düşündüm ve Aalborg ile yola devam etme düşüncesine sahiptim" dedi.

'Antrenman öncesi telefon geldi'

Anlaşma ile ilgili sabah antrenmanı öncesinde aldığını belirten Ross, "Anlaşmaya ilişkin ilk bilgiyi Çarşamba sabahı öğrendim. Sportif direktör Inge Andre Olsen ve menajerim Mads Bach Lund, sabah antrenmanından önce ofise gelmem gerektiğini söylediler. Telefon görüşmesi sonrası 'Şimdi ne yapacağım?' diyordum" ifadelerini kullandı.

'Ağzım açık kaldı'

Ofiste kendisine Galatasaray'ın teklifinin iletildiğini aktaran Danimarkalı oyuncu, "Bana Aalborg'un Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğunu ve bu yüzden vedalaşma sonrası eve giderek eşyalarımı toplamam gerektiği söylendi. Ofiste ağzım açık şekilde nefes nefese kaldım. Bir buçuk gün sonra da İstanbul'da imza attım" dedi.

Maaşı 10 kat arttı

Mathias Ross, Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna son çağrıldığında bir Aalborg oyuncusuydu. Şimdi ise maaşı 10 kat artmış ve yıldızlarla aynı soyunma odasını paylaşan bir isim olarak milli takım kampına geldi.

'Bir rüyanın ortasında gibiydim'

Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir ve Milot Rashica ile aynı anda kadroya katılması sonrası çekilen tanıtım videosuna ilişkin görüşleri sorulan Ross, "Nereden geldiğim düşünüldüğünde kesinlikle olağanüstüydü. Birkaç yoğun günün ardından çok yorgun ve halsizdim. Ama bir rüyanın ortasında gibi dolaşıyordum" dedi.

'Alışmam çok kolay oldu'

Ani gelişen transfer sürecinin kendisinde yarattığı etkilere değinse de Danimarkalı oyuncu; adaptasyon sürecinin kolay geçtiğine ilişkin, "Alışmam kolay oldu. Hem oyuncular hem de kulüptekiler başlangıcı kolaylaştırdı. Elbette Victor Nelsson ve yeni Norveçli takım arkadaşım Fredrik Midtsjö'den çok yardım aldım" ifadelerini kullandı.

'Hiç bu kadar çok mesaj almadım'

Transfer sürecinde Instagram hesabındaki durum sorulan Ross, "Kesinlikle aşırı hareketliydi. 4 bin civarındaki takipçim 100 binin üzerine çıktı. Türk taraftarlarının sevgisi vardı. Hiç bu kadar çok mesaj almadım" dedi.

'Böyle güçlü taraftar kültürünü yaşamak harika'

Kendisine yönelik ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren genç oyuncu, "Havaalanına indiğimde beni karşılayan insanlar vardı. Böylesine büyük ve güçlü taraftar kültürünü yaşamak harika" ifadelerini kullandı.