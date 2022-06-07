Altay'la olan sözleşmesini maaşının yatırılmaması nedeniyle tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Premier Lige yakın.

25 yaşındaki file bekçisi, Southampton ile anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçen Lis'in, İngiliz ekibi tarafından Fransa takımlarından Le Havre'ye kiralanacağı iddia edildi.

Göztepe de Polonyalı kaleciyle ilgileniyor.

Öte yandan daha önce kadrosunda yer alan 10 oyuncuyla yollarını ayıran siyah beyazlılarda, Ozan, İbrahim, Özgür, Ceyhun, Zeki ve Deniz'in durumu belirsizliklerini koruyor.

İzmir temsilcisinde Björkander, Rodriguez ve Murat'ın sözleşmesi devam ediyor.

Rodriguez'in kontratında ise, "300 bin dolar getirip serbest kalır" maddesi yer alıyor.

Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan ve Cebrail ile vedalaşan siyah beyazlılarda, sözleşmesi sona eren Kappel, Poko, Thiam ve Tolga'ya Pendikspor'un talip olduğu iddia edildi.

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı olan İstanbul ekibinin kontratı süren Murat'ı da kadrosunda düşündüğü ileri sürüldü. (TRT Spor)