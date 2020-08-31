Match PR yıllardır Türk futboluna özellikle yurt dışı kamplarında rehberlik ediyor. Takımların konaklamasından, hazırlık sürecine, özel maçlardan futbol prodüksiyonlarına kadar birçok alanda destek veriyor. Devre arasında ise Avrupa’nın birçok köklü kulübünü Antalya’ya getirip spor turizmine katkı veriyor. Pandemi süreci bu sektörü de vursa Match PR bunu fırsata çevirdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor’un katıldığı mini ama kusursuz bir sezon öncesi turnuva organize etti. Şirketin kurucusu ve FIFA Onaylı Maç organizatörü Cenk Turgut’la bugün başlayacak turnuva öncesi konuştuk. Uzun süredir her detayı düşünerek mesai harcadıklarını belirten Turgut, “Bu sene yurtdışı kampları olmadı. Ancak bu zorlu süreci fırsata dönüştürmeliydik, biz de bir turnuva planladık. Kulüplerimiz kabul etti. İlk kez bir özel turnuvada VAR Sistemi olacak. D Smart ile işbirliğimiz var. Tam 16 kameralı bir prodüksiyon hazırladık” dedi ve ekledi:

‘Dostluk ön planda’

“TFF’nin pandemi şartlarını tamamen kapsayan bir turnuva olacak. Yine ilk kez bir turnuva için eşgüdüm toplantısı yapıldı. Her detayıyla kusursuz bir turnuva için çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Futbolseverlere lig öncesi ekran başında güzel bir futbol ortamı sunacağız. Buna katkıda bulunan sponsorlarımız Land Of Legends, Rixos Otelleri ve Acıbadem Sports’a; yayın konusunda işbirliği yaptığımız D Smart’a, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’a çok teşekkür ediyorum. Dostluğun ön planda olduğu bir organizasyonu layıkıyla noktalayacağız.”

Müzeye özel kupa

“Turnuvada temsilci, gözlemci, sağlık kontrolörleri gibi özel maçlarda daha önce bulunmayan birçok ekstra da var. Turnuva sonunda takımların müzesinde güzelce yer alacak kalitede kupamız var. 14 kilo, 75 cm, dışı 925 ayar gümüş, içi altından yapılmış özel bir kupa hazırladık.”

Ömer Necati Albayrak