Mata'da flaş gelişme

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Manchester United'ın yıldızı Juan Mata ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. The Sun Gazetesine göre İspanyol oyuncu kulübü ile sözleşme yenilemek için görüşecek.

19 Ocak 2019, Cumartesi 00:24
- A +
Mata'da flaş gelişme

Ümraniyespor yenilgisi sonrası takımda yıldız oyuncu görmek isteyen Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yayılan haberlere ilgi göstermeye devam ediyor.

En son Fenerbahçe ile adı anılan Juan Mata ile ilgili başka bir iddia da İngiliz basınından The Sun Gazetesi'nden geldi.

The Sun Gazetesi, Manchester United yönetimi ile Juan Mata'nın babasının 2 gün içinde yeni sözleşme için masaya oturacağını ve İspanyol oyuncunun yıllık 9,5 milyon euro olan maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yazdı.

Mata'nın sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.