Ümraniyespor yenilgisi sonrası takımda yıldız oyuncu görmek isteyen Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yayılan haberlere ilgi göstermeye devam ediyor.

En son Fenerbahçe ile adı anılan Juan Mata ile ilgili başka bir iddia da İngiliz basınından The Sun Gazetesi'nden geldi.

The Sun Gazetesi, Manchester United yönetimi ile Juan Mata'nın babasının 2 gün içinde yeni sözleşme için masaya oturacağını ve İspanyol oyuncunun yıllık 9,5 milyon euro olan maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yazdı.

Mata'nın sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor.