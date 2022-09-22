Galatasaray 'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Juan Mata olmuştu. Aslan, 34 yaşındaki İspanol yıldızı 1+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

1+1 yıllık kontrat imzalanan futbolcunun +1 yıllık sözleşmesinin uzaması için 25 maçta süre bulması gerekiyor.

Kap'a yapılan açıklama

Sarı-Kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada Juan Mata'nın yıllık maaşını açıklamıştı. İspanyol futbolcu Galatasaray'dan bu sezon için toplam 1.9 milyon Euro kazanacak.

Juan Mata'nın kariyeri

Real Madrid altyapısında yetişen Juan Mata'nın kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray takımları bulunuyor.

Geçen sezon Manu'da 4'ü ilk 11, 12 maçta süre alan Mata skora katkı sağlayamamıştı.

Adana Demirspor maçında kadroda

Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroda olmayan Juan Mata'nın Adana Demirspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. (Ajansspor)