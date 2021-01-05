TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen ve reytinglerde zirvede yer alan Masumlar Apartmanı'nın bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken diziyi sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler Masumlar Masumlar Apartmanı bu akşam, bu hafta var mı? Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte her hafta salı akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili son dakika gelişmeleri.

Masumlar Apartmanı bu akşam, bu hafta var mı?

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 17. bölümü bu hafta izleyeciler ile buluşmayacak.

5 Ocak Salı Masumlar Apartmanı neden yok?

Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Masumlar Apartmanı dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle 5 Ocak Salı akşamı yayınlanmayacak.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan Masumlar Apartmanı'nın 17. bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarstı. Ablasının değişiminden mutlu olan Gülben, Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktaydı. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden oldu.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst etti. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterdi. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar aldı.