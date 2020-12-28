MasterChef Türkiye'de 19. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Özgül ve Emir 3. finalist olmak için kıyasıya bir yarış içine girdi. Kaybeden ismin eleneceği yarışmada 2. yemeğin ana ürünü pırasa olmuştu. Şefler yaptıkları tadımın ardından 2. oyununun puanlamasını açıkladı. Üçüncü oyunun ardından ise MasterChef'te elenen isim Özgül oldu. Emir ise ilk üç arasına girebildi ve Barbaros ile Serhat'ın yanına gitti.

MasterChef Türkiye'de 19. hafta heyecanı sona erdi. İlk iki oyunun ardından puanları belli olan Özgül ve Emir son oyun için yapacakları yemekleri kendileri belirledi.

Yarışmacıların kendi yemekleri ile yarıştığı son turda puanlamaların ardından 57 puan alan Özgül yarışmadan elendi. 64 puan alan Emir ise son 3'e kaldı. Serhat ve Barbaros, daha önceden finale kalan isimler arasındaydı.

Yarışmaya dördüncü olarak veda eden Özgül gözyaşlarına boğuldu. Özgül'ün yanlış et tercih etmesi elenmesindeki en büyük etken oldu.

Masterchef Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında?

Masterchef'in dördüncüsü Özgül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtlarını arayanlar için yarışmacının biyografisi hakkında merak edilenleri derledik. MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nda karşılaştığı "Butik Pastacılık" kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.MSA'da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.

Özgül Coşar, mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade ediyor ve takipçilerine Instagram hesabı üzerinden birçok tarifi paylaşmaya devam ediyor.