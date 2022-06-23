Tv8 ekranlarında 4 sezonu geride bırakan MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önceki sezonlarda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmanın bu sezonu ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. İddialardan bir tanesi de Mehmet Yalçınkaya'nın ayrıldığı ve yerine CZN Burak ya da Arda Türkmen'in geleceği olmuştu.

MasterChef Türkiye'nin üç sezondur jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyordu. Yarışma henüz başlamadan ortaya jüri üyelerinin değişeceği ve farklı isimlerin olacağı iddia edilmişti. İddialardan bir tanesi de Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğinden ayrılacağı yönündeydi.

CZN BURAK VE ARDA TÜRKMEN BEKLENİYORDU

Geçtiğimiz sezon Somer Şef'in dolar üzerinden maaş aldığı iddia edilmiş ve bu olayın Mehmet Şef ile Ilıcalı arasında krize neden olduğu ileri sürülmüştü. Sevilen yarışma programıyla ilgili ortaya atılan iddiaya göre Mehmet Yalçınkaya MasterChef jüriliğinden ayrıldı ve yerine gelmesi beklenen isimler arasında Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimler yer aldı.

MASTERCHEF JÜRİ SEÇİMİNDE TERS KÖŞE YAPTI

1 Temmuz'da yeni sezonuna başlayacak MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri belli oldu. Yayınlanan tanıtım videolarında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı ve yeni sezonda jüri üyeliğine devam edecekleri netleşmiş oldu. Böylece ortaya atılan iddiaların da gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Akşam