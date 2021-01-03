MasterChef 2020'de finalistler Barbaros ve Serhat olmuştu. Cumartesi günü finalin ilk ayağı gerçekleşti. Yarışmanın büyük finali ise pazar günü yapılıyor. MasterChef 2020'nin büyük finalinin ilk gecesi 3 tabak yapıldı. Pazar akşamı ise 2 tabak daha yapıldı. Tabakların oylaması sonrası MasterChef 2020 şampiyonu canlı yayınla belli olacak. MasterChef'te şampiyonun belli olmasına dakikalar kala yarışmanın sıkı takipçileri şampiyonun kazanacağı ödülü merak ediyor.

MasterChef ödülü nedir?

2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı.

MasterChef 2020 şampiyonu ne kazanıyor? MasterChef birincilik ödülü ne?

Somer Sivrioğlu şef, canlı yayın başlar başlamaz ödülü açıkladı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye lüks bir otomobil verilecek. Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor.

Masterchef şampiyonları kimler?

2018 MasterChef birincisi Uğur Kardaş

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

2019 MasterChef birincisi Cemre Uyanık

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.