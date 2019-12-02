Masterchef kaptan kim oldu? MasterChef yeni bölüm fragman

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden bu hafta devam ediyor. Son 7 yarışmacının kaldığı MasterChef'te bu hafta tüm sistem değişti. MasterChef Türkiye yarışmasında yeni kural, eleme oylaması artık olmayacak. Yarışmacılar, birbirlerine oy veremeyecek. Kaybeden takım arasında bireysel yarış uygulanacak ve yemeği kötü yapan yarışmacı direkt eleme potasına gidecek.

Reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Tv8'in vazgeçilmez yarışması Masterchef Türkiye'nin 2 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümü büyük bir ilgiyle takip edildi.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan bu akşam belli olacak. Kaptan belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

MasterChef geçen hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta eleme heyecanı kaldığı yerden devam etti. Geçen hafta dokunulmazlık oyunları sonrasında Rıfat, Güzide, Kıvanç ve Batuhan takım kararıyla eleme adayı seçilmişti. Eleme oyununda oldukça zor ve teknik bir yemek olan uskumru dolması yapan yarışmacılar zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin tadımı sonrasında en kötü yemeği yaparak yarışmaya veda eden isim Kıvanç oldu.



