MasterChef Türkiye 2020'nin iddialı isimlerinden olan Barbaros Yoloğlu, sezon boyunca iddialı çıkışları ve yorumlarıyla adından söz ettirmişti. Seçilen kaptanların ilk takımına almak istedikleri isim olan Barbaros, yaptığı yemeklerde yakaladığı lezzetlerle şefler tarafından da alkışlanıyordu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum’dan dahil olmuştu. Eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirmişti.

Masterchef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Samsun’un Alaçam ilçesinde 1994 yılında doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.