Master Ligi, Ekim ayında başlıyor

İstanbul Master Futbol Ligi 2020-2021 sezonu 14 takımın katılımı ile Ekim ayında başlıyor.

Geçen sezon şampiyon Kartal Bulvar olmuştu

Geçen yıl ilk kez düzenlenen 10 takımlı İstanbul Master Futbol Ligi’nde şampiyonluğa Kartal Bulvar ulaşmıştı. Amatör düzeyde artı 50 yaş üstü oyunculardan kurulu olarak Mehmet Ağaçlı ve Osman Ünal tarafından düzenlenen ligde Kartal Bulvar, son maçında Hamdibey ile 3-3 berabere kalarak zaferini ilan etmişti.

Ligde Türkiyem ikinci, Bostancı üçüncü ve Hamdibey de dördüncü olmayı başarmıştı.