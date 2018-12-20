2008-2010 yılları arasında İtalyan devi İnter’i çalıştıran ve bu süre zarfında Lacivert-Siyahlılar’a 1 Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 İtalya şampiyonluğu, 1 de İtalya Süper Kupası’nı kazandıran Mourinho için Inter’in eski başkanı Massimo Moratti’den yeni yönetime çağrı geldi.

Portekizli teknik adamın çok özel biri olduğunu kaydeden Moratti, “Kesinlikle Mourinho’yu geri alın. O takımı istenilen başarılara ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı. Mourinho’nun ayrılığı sonrasında düşüşe geçen İnter, bu sezon Spaletti yönetiminde ligde lider Juventus’un 14 puan gerisinde kaldı.

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