Massimiliano Allegri: Değişikliklerde hata yaptım

İtalya Serie A'nın dördüncü hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Milan'ı ağırladı. 4. dakikada Morata'nın golüyle öne geçen Juventus, 76. dakikada Rebic'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken ilk 4 hafta sonunda galibiyete ulaşamamış oldu. Karşılaşma sonrası Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, DAZN'a açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki başarılı performansı ikinci yarıya taşıyamadıklarını belirten Allegri, "Bu gece olanlardan dolayı öfkeliyim. İlk yarıda harika oynadık ve sadece ceza sahası dışından bir şut çekmelerine izin verdik. Ama ikinci yarıda ise kaybetmeye çok yaklaştık. Son çeyrek saatte bir şeyler değişti. 3 puan için gereken dikkat ve kararlılığı kaybettik. Maçın o anlarında rakibin gol atmasına izin vermemeliyiz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bugün takım, oyun anlamında önemli bir adım atsa da bu tür goller kabul edilemez" dedi.

Sonucun önem taşıdığı bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Allegri, "Bu akşam, sonuç açısından önemli bir karşılaşmaydı. Milan kazansaydı bizi şampiyonluk yarışından dışarı iterlerdi" ifadelerini kullandı.

Oyunun akışında hata yaptığını kabul eden deneyimli çalıştırıcı, "Değişiklikler konusunda sorumlu benim. Hatalar yaptım ve bu maçlarda hatalar belirleyici oluyor. Savunmaya bir takviye yapmalıydım" dedi.