Masouras'tan Trabzonsporlu taraftarları heyecanlandıran gelişme
Kanat transferinde Fırtına’nın 1 numaralı hedefi olan Masouras için kıran kırana pazarlıklar sürerken, Yunan yıldız da sosyal medyada Trabzonspor taraftar hesaplarının paylaşımlarını takip etmeye başladı.
Kouassi’ye 3.5 yıllık imza attıran Trabzonspor , bir diğer kanat transferi için de büyük oynuyor. Bordo-Mavililer, Masouras’ı kadrosuna katmak adına gözünü kararttı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın 1 numaralı hedefi olan Yunan yıldız için kulübü Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor. Karadeniz ekibi, zorunlu satın alma opsiyonuyla toplamda 5.5 milyon Euro bandına çıktı. Olympiakos’un ise 7 milyon Euro’ya bu transfere ‘evet’ diyeceği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Masouras da gelişmeleri yakından takip ediyor.
Taraftarlar devrede
Yunanistan Milli Takımı’ndan arkadaşları Siopis ve Bakasetas ile Trabzonspor’da oynamaya sıcak bakan Masouras, taraftar hesaplarının sosyal medyada kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımları yakından takip ediyor. Masouras’ın bu hamlesi, Bordo-Mavili taraftarları heyecanlandırırken, oyuncuya ‘Come to Trabzon’ mesajları gönderiliyor.