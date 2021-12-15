Kouassi’ye 3.5 yıllık imza attıran Trabzonspor , bir diğer kanat transferi için de büyük oynuyor. Bordo-Mavililer, Masouras’ı kadrosuna katmak adına gözünü kararttı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın 1 numaralı hedefi olan Yunan yıldız için kulübü Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor. Karadeniz ekibi, zorunlu satın alma opsiyonuyla toplamda 5.5 milyon Euro bandına çıktı. Olympiakos’un ise 7 milyon Euro’ya bu transfere ‘evet’ diyeceği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Masouras da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Taraftarlar devrede

Yunanistan Milli Takımı’ndan arkadaşları Siopis ve Bakasetas ile Trabzonspor’da oynamaya sıcak bakan Masouras, taraftar hesaplarının sosyal medyada kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımları yakından takip ediyor. Masouras’ın bu hamlesi, Bordo-Mavili taraftarları heyecanlandırırken, oyuncuya ‘Come to Trabzon’ mesajları gönderiliyor.







