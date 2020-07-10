Manchester United altyapısından yetişen ve son haftalarda attığı gollerle ön plana çıkan 18 yaşındaki golcü Mason Greenwood, dünyaca ünlü yıldız Robin van Persie'den övgü aldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen hatta Avrupa Ligi'nde Sarı lacivertli formayla United'a gol bile atan Van Persie, Instagram'da yapılan bir paylaşımın altına Greenwood için, "sol ayak, sağ ayak... no problemo @Mason Greenwood" yazarak genç yıldızın becerisine değindi.

Van persie'nin bu paylaşımı İngiliz medyasının ilgisini çekerken sosyal medyada da taraftarların en önemli tartışma konusu oldu.