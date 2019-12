Masaj sırasında ‘Messi’ deyince!

Manchester City’de 2008-2011 arasında CEO’luk yapan Garry Cook, kulübün o dönemki sahibi Thaksin Shinawatra ile çalışan isimlerden Pairoj Piempongsant’la telefonda yaptıkları görüşmedeki yanlış anlaşılmayı ilk kez açıkladı.

Cook, “Pairoj bizimle konuşurken, bir yandan masaj yaptırıyordu. Bu esnada, ‘İşte orası, orası çok kötü (Very messy, messy, it getting messy’ dedi. Biz de Messi’yi almamız gerekiyor diyerek, Barça’ya 70 milyon Pound’luk teklif yaptık. Hatayı anlayınca ise geri çektik” itirafını yaptı.