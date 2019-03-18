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Masa tenisinin genç yetenekleri kupalarını aldı!

İstanbul Masa Tenisi İl Temsilciliği'nin 2018-2019 yılı ikinci yarıyıl faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği tenis turnuvasında başarıya ulaşan öğrenciler kupalarını aldı!

18 Mart 2019, Pazartesi 22:29 Son Güncelleme:
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Masa tenisinin genç yetenekleri kupalarını aldı!

İstanbul Masa Tenisi İl temsilciliğinin 2018-2019 yılı ikinci yarıyıl faaliyetleri kapsamında 09-10 Mart tarihlerinde Çanakkale Şehitlerini Anma Ferdi İstanbul il Turnuvası yapıldı. Turnuva sonucunda Girişim Spor Kulübü oyuncusu Ali Efe Depe küçükler klasmanında birinciliği elde etti. İkinci ise İstanbul Büyükşehir Belediye Spor kulübünden Muhammed Ali Atakul 3 Tuzla Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Rüzgar Şentürk oldu. Tozkoparan Spor Salonu'ndan gerçekleştirilen turnuvanın ardından antrenörler Ünal Civak ve Yasin Dağ, başarı elde eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi!

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