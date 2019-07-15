Masa tenisinin genç yetenekleri kıyasıya yarıştı!

Yarışmanın ilk günü Küçük Erkekler klasmanında yapılan karşılaşmalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Mehmet Can Karakuş birinci, Kartal Çam Koleji adına yarışan Ali Efe Depe ikinci, Tuzla Belediye Spor Kulübü adına yarışan Rüzgar Şentürk üçüncü ve Işık Koleji adına yarışan Sarp Kaan Koca dördüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara madalyalarını Masa tenisi Federasyonu İstanbul il temsilcisi Hüseyin Öztürk takdim etti.



