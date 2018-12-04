Masa tenisinin genç yetenekleri başarıya doymuyor!

Masa Tenisi İstanbul İl Temsilciliği 2018-2019 sezonu 1. Yarıyıl faaliyetleri kapsamında 1-2 Aralık tarihinde genç sporcular kıyasıya yarıştı. Küçük Erkekler Ferdi Klasmanı'nda Girişim Spor'dan Ali Efe Depe birinci, Tuzla Belediyespor sporcusu Rüzgar Şentürk 2. oldu. Müsabakaların sona ermesinin ardından kupalarına kavuşan genç sporcular başarılarını aileleriyle fotoğraf çektirerek kutladı.
İstanbul İl Birincisi Ali Efe Depe oldu!
Bu sonuçların ardından Küçük Erkekler Klasmanı'nda toplam puanlar hesaplandığında 682 puanla birinciliği Ali Efe Depe göğüslerken, 300 puanla Işık Spor'dan Güney Kaymaz 2'nci, Girişim Spor'dan Ömer Faruk Yıldırım üçüncü oldu!
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