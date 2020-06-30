Masa lambası alırken dikkat edilmesi gereken kriterler

Keyifli ve verimli bir çalışma masalarının en olmazsa olmaz ögelerinden biri de masa lambalarıdır. Çalışırken göz sağlığını korumada önemli rol oynayan masa lambaları, aynı zamanda masadaki şık görünümleriyle de çalışma motivasyonunu olumlu yönde etkiler. Peki, doğru masa lambası nasıl seçilir? Dikkat edilmesi gereken önemli kriterleri sizin için listeledik.

İhtiyaca uygun seçilmeli

Ders çalışmak veya kitap okumak gibi tek bir noktaya odaklanma isteyen durumlarda masanın üzerinde sabit duran masa lambaları ideal bir seçim olabilir. Fakat proje çizimi gibi farklı noktalara ve detaylara odaklanma isteyen işlerde standart masa lambaları yeterli gelmeyebilir. Bu tip işler için ergonomik kullanım sağlayan profesyonel masa lambaları tercih edilmelidir.

Aydınlatma gücü de kullanım amacına bağlı

Soft ve parlak ışık seçiminde her ne kadar kişisel zevkler etkili olsa da asıl belirleyici unsur yine kullanım amacıdır. Kitap okumak veya ders çalışmak için 6 watt’lık LED ampuller yeterli olabilir; fakat proje çalışmaları için 9-10 watt’lık LED ampuller kullanılmalıdır.

Göz hassasiyetine dikkat!

Normal ampuller, uzun süreli kullanımlarda çevreye yaydıkları ısı ve titreşim özelliği nedeniyle gözleri yorar. Titreşim özelliği olmayan ve ortama eşit ışık yayan LED ampuller ise en yüksek watt değerlerinde bile gözleri daha az yorar. Öte yandan; ilerleyen yaşla birlikte gözlerde ışığa karşı hassasiyet artmaya başlar. Bu nedenle seçilecek ampulun aydınlatma gücüne ve tipine karar verirken yaş faktörü de dikkate alınmalıdır. 13-24 yaş aralığındaki kullanıcılar için masa lambasının ideal LED ampul gücü 5 watt’tır. 25-75 yaş aralığındaki kullanıcılar içinse bu değer 5-10 watt arasında değişkenlik gösterebilir.

Tasarruf için…

Bulunduğu ortama eşit ışık yayan LED ampuller, düşük voltajda çalıştıkları için enerji tasarrufu sağlar. Üstelik normal ampullere göre %80-85 oranında daha uzun ömürlü olmalarıyla da bütçeyi yormaz.

Masa lambası modellerini akakce.com üzerinden inceleyerek satın alabilirsiniz.