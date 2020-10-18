Marvel’s Avengers’ın yeni versiyonu ertelendi

Ağustos ayında çıkıp son zamanlarda oyuncu sayısı açısından sorun yaşayan Marvel’s Avengers’tan yeni haber geldi. Oyunun yeni nesil konsollar için hazırlanan versiyonu, ekibin elindeki bütün imkanlarla oyunu en iyi şekilde sunabilmesi için ertelendi. Bu haberle birlikte oyuna eklenecek olan yeni oynanabilir karakter Kate Bishop’ın çıkışı da ertelenmiş oldu. Bu senenin sonunda çıkmasını beklediğimiz versiyona 2021’de kavuşabileceğiz.

Yeni nesil konsollarda oyunu oynamak isteyen oyuncular geriye dönük uyumluluk sayesinde Marvel’s Avengers’ın PS4 ve Xbox One için geliştirilmiş olan versiyonunu oynayabilecekler. Daha yüksek performansla oynamalarının yanı sıra hem platformlar hem de nesiller arası çapraz platformdan yararlanabileceğiz.

Stüdyonun başındaki isim Scott Amos, konuyla ilgili aşağıdaki ifadeleri sarf etti:

“Ekibimize, oyunun yapabileceği her şeyi sunarak yeni nesil bir deneyim yaşatabilecek kadar yeterli zaman vermek için PlayStation 5 ve Xbox Series X|S çıkışı odağımızı bir sonraki yıla kaydırdık.”

Yeni içeriklerin ve güncellemelerin oyuncular tarafından beklendiğinin farkında olduklarını belirten ekip, buna rağmen önceliklerinin eğlenceli bir deneyim sunmak olduğunu söyledi.

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