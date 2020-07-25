Obi Mikel'in ayrılışı sonrası ön libero avına çıkan Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri de Aston Villa forması giyen Zimbabveli ön libero Marvellous Nakamba'ydı. Söz konusu transferle ilgili olarak oyuncunun vatandaşı olan eski Galatasaraylı Norman Mapeza'dan söz konusu transferle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Zimbabve'de yayım yapan Newsday Gazetesi'ne konuşan Mapeza, "Trabzonspor, Nakamba için iyi bir seçenek olur. Neticede Türkiye'nin en büyük takımlarından birinden bahsediyoruz. Türkiye'de futboldan bahsedeceksen ilk konuşmamız gereken takımlar zaten Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dur. Ancak her şey, günün sonunda onun neyi başarmak istediğine bağlı." ifadelerini kullandı.

Aston Villa'daki kontratı 2024 sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki Nakamba, bu yıl takımıyla 33 maçta boy gösterirken gol ya da asist üretemedi. Defansif orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler