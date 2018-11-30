MARVEL Future Fight’a 3 yeni karakter

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corp, mobil süper kahraman oyunu MARVEL Future Fight için üç yeni kahraman duyurdu. Yeni kahramanların arasında, tamamen oyun için orijinal olarak geliştirilen çift karakterli Crescent & Io’nun yanı sıra Marvel çizgi romanlarında okuyucuların favori kahramanlarından olan Morgan Le Fay ve White Fox da bulunuyor.

Oyundaki 3’üncü orijinal karakter

Oyuncular ve çizgi roman okurları tarafından benimsenmiş olan Sharon Rogers ile Luna Snow'un başarılı çıkışlarını devam ettiren Crescent, MARVEL Future Fight'ın dünyaya tanıştırdığı üçüncü orijinal karakterdir. Crescent, asıl adı Dan Bi olan, Kore'de büyümüş 10 yaşında bir kız çocuğudur. Kadim büyücü Morgan Le Fay için güçlü eşyalar elde etmeye mecbur bırakılmış bir antikacı olan ve şimdilerde nerede olduğu bilinmeyen babası tarafından yetiştirilmiştir. Dan Bi, yadigarlardan birisi olan mistik bir ayı maskesine dokunduğunda, onunla bağ kurar ve onun koruyucusu haline gelecek bir “yarım ay” ayı ruhu olan Io’yu çağırır. Crescent & Io, Crescent’in kayıp babasını ararken ve Morgan Le Fay’in yıkıcı gücü toplamasını engellemeye çalışırken verdikleri savaşta tekvando, büyülü güç soğurma, süper güç ve diğer yeteneklerin eşsiz bir kombinasyonunu kullanmaktadır.

Marvel Games Yetkili Yaratıcı Direktörü Bill Rosemann, “Üçüncü orijinal kahramanımızı dünyanın dört bir yanındaki Gerçek İnananlara tanıtmaktan heyecan duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Netmarble'daki arkadaşlarımızla cesur ve iç gücü sadece büyülü ayı koruyucusunun gücü ile denk yeni bir süper star için bir kez daha işbirliği yapmaktan onur duyuyoruz. Savulun kötüler, Crescent & Io geldi!”

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Crescent'a ek olarak, kadim kötü büyücü Morgan Le Fay ve mucizevi yeteneklerini, arttırılmış duyuları ve Kumiho güçlerini savaşta kullanan Koreli süper ajan White Fox da MARVEL Future Fight’a geliyor.

Crescent & Io güncellemesi için ön kayıt yaptıran oyuncular ayrıca Güçlendirme Puanları, Kristaller, Altın ve Crescent Biyometrikleri de dahil olmak üzere çeşitli bonus eşyalara da sahip olacaklar. Bu bonuslar, MARVEL Future Fight oyuncu tabanı tarafından kaydedilen ve 420,000’i aşan toplam kayıt sayısının bir ödülü olarak elde edilecektir.

MARVEL Future Fight’a gelen diğer güncellemeler aşağıdaki gibidir:

Dört yeni köstüm:

Kaptan Amerika (Sharon Rogers) - Kara Yıldız Zırhı

Luna Snow - Andromeda Kostümü

Örümcek Adam (Miles Morales) - Örümcek Evreninde

Hyperion – Klasik

Kaptan Amerika (Sharon Rogers) için Kategori 3 Yükseltmesi ile Crescent & Io, Morgan Le Fay, White Fox, Captain America (Sharon Rogers), Luna Snow, Örümcek Adam (Miles Morales) ve Hyperion için Potansiyel Gerçekleşme

Crescent & Io temalı Etkinlik Savaşı

White Fox Epik Görev Paketi ve Epik Görev İyileştirmeleri

Yeni Aylık Bonus Teklifleri, Devasa Baş Düşman Akını geliştirmeleri ve bir Özel Görev Paketi

DHA