Martin Skrtel tesislerden çıkmıyor!

Sağ üst adalesinden sakatlanan Martin Skrtel için seferberlik ilan edildi. Kritik Beşiktaş maçına yetişemeyen ve yokluğu fazlasıyla hissedilen Slovak stoper, pazar günkü Çaykur Rizespor maçında mutlaka forma giymek istiyor. Teknik dire ktör Phillip Cocu da, uyum sorunu ya şayan Reyes’in yerine Skrtel’i bir an önce takıma döndürmeyi hedefliyor. Günde yaklaşık 5 saatini tesislerde geçiren Skrtel, iyileşmek adına üzerine düşen tüm fedakarlığı yapıyor. Erken saatlerde Samandıra’ya gelip tedavi gören tecrübeli savunmacı, sonrasında fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.

Kritik gün cuma

Fenerbahçe sağllık ekibi, en geç cuma günü Martin Skrtel’i takımla idmana çıkartmayı hedefliyor. Başarılı futbolcunun oynayıp oynamayacağıyla ilgili karar ise maç günü netlik kazanacak. Adalesindeki ağrı durumuna göre Skrtel, Çaykur Rizespor kafilesine dahil edilecek.