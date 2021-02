Martin Skrtel Süper Lig'de şampiyon olmuş takımlarda forma giymiş bir futbolcudur. Martin Skrtel Süper Lig'e gelmiş en iyi stoper oyuncularından bir tanesidir. Oyun içi disiplini ve hava toplarında ki hakimiyeti sayesinde defans yeteneği oldukça yüksek olan bir futbolcudur. Martin Skrtel uzun yıllardan beridir Türkiye liginde forma giymektedir. Kariyerinde pek çok süper lig maçına çıkan Martin Skrtel tecrübeli savunma oyuncularından biridir. Martin Skrtel ’in şuan ki piyasa değeri ise 600 Bin Euro’dur. Oynamış olduğu mevcut kulübü ile 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi devam etmektedir.

Martin Skrtel 2012 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Baş mevki olarak stoperde oynamaktadır. Sağ ayaklı bir stoper olan Martin Skrtel süper ligde birden fazla takımda forma giyme şansı buldu. Martin Škrtel için kariyeri boyunca 16 milyon Euro bonservis bedeli ödenmiştir. Oyuncunun boyu ise 1.91 metre olup stoperde etkili bir performans sergilemektedir.

Martin Skrtel nereli?

Martin Skrtel Slovakya’nın Handlova şehrinde dünyaya gelip aslen Slovak asıllı bir futbolcudur.

Martin Skrtel kaç yaşında?

Martin Skrtel 1984 doğumludur. Yani 37 yaşındadır.

Martin Skrtel Süper Lig’de hangi takımlarda oynadı?

Martin Skrtel süper ligde önce Fenerbahçe forması giymiş daha sonra ise İstanbul Başakşehir kulübünde oynamıştır.

Martin Skrtel'in maaşı ne kadar?

Martin Skrtel İstanbul Başakşehir’den yıllık 500 bin Euro kazanmaktadır.

Martin Skrtel’in Yaşantısı

Martin Skrtel Slovakya’nın Handlova şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola da ilk olarak burada başlama fırsatı elde etmiştir. Martin Škrtel gençliğinde Fc Banik Prievidza kulübü ile futbol kariyerine başlamış oldu. Henüz daha 6 yaşında iken ailesi tarafından bu kulübe yazdırılan Martin Škrtel 2001 yılına kadar tam 11 sene bu kulbün altyapısında forma giymiştir. 17 yaşında bu kulüpten ayrıldıktan sonra As Trencin adlı kulübün altyapısına başlamıştır. AS Trencin ile birlikte 2001 – 2002 yılları arasında oynama fırsatı bulmuştur.

2002 yılında As Trencin takımının profesyonel teklifini kabul eden Martin Škrtel böylelikle 2002 yılında ilk profesyonel sözleşmesini kabul etmiş oldu. As Trencin U19 takımı ile As Trencin a takımlarında forma giymiştir. Burada tam 2 sene forma giydikten sonra 2004 yılında Zenit kulübü ile anlaşmıştır. Zenit kulübü oyuncunun bonservisini 300 bin Euro karşılığında satın almıştır. Zenit’te tam 4 sene futbol oynama şansı elde eden Martin Škrtel 2008 yılına kadar oynamıştır. 2008 yılında kariyerinin en verimli dönemini yaşarken Liverpool takımına transfer olmuştur. Liverpool Martin Škrtel’ı 10 milyon Euro karşılığında satın almıştır. Liverpool’da etkili bir premier lig deneyimi yaşamıştır.

Liverpool takımında tam 8 sene forma giyme şansı bulan Martin Škrtel 2016 yılında ilk kez süper lig deneyimi yaşamıştır. Süper lig takımlarından olan Fenerbahçe ile anlaşan Martin Škrtel Fenerbahçe ile tam 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştır. Fenerbahçe ile etkili bir stoper performansı sergileyen Martin Škrtel pek çok Avrupa maçında ve lig maçında sahne alarak takımının en etkili performans sergileyen oyuncularından bir tanesi olmuştur. Martin Škrtel Fenerbahçe ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. 3 yıllık sözleşmesi bittikten sonra İtalya kariyeri başlamıştır. İtalya takımlarından olan Atalanta ile bedelsiz bir şekilde transfer olan Martin Škrtel burada bekleneni verememiştir.

Atalanta ile sözleşmesini fesh ettikten sonra İstanbul Başakşehir kulübü ile 2019 yılında anlaşmıştır. 2019 yılında İstanbul Başakşehir ile anlaşan Martin Škrtel böylelikle 2. Süper lig kariyeri macerası başlamış oldu. İstanbul Başakşehir ile geldiği ilk sezonda ise süper lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Martin Skrtel’in Milli Takım Deneyimi

Martin Skrtel Slovya milli takım formasını 2004 yılında giymiştir. Slovakya U21 takımına davet edilen Martin Skrtel 2 maçta forma giyme şansı bulmuştur. Daha sonra ise 2004 yılında Slovakya a milli takımı ile oynama şansı bulan Martin Škrtel tam 14 sene Slovakya a milli takım formasını giymiştir. Ayrıca Slovakya a milli takım forması ile dalya demiştir. 104 resmi maça çıkmış ve 6 gol kaydetmiştir.