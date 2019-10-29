Martin Skrtel gollerine devam ediyor

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Edin Visca ve Martin Skrtel’den geldi.

İstanbul ekibinin başarılı stoperi Skrtel, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının ardından bordo-mavililere karşı da ağları havalandırmıştı. Slovak futbolcu, ligdeki gol sayısını da iki yaptı.