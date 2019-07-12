Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı belirsizliğini koruyan Martin Skrtel'den transferiyle ilgili çok çarpıcı itiraflar geldi. Ülkesi Slovakya'da yayım yapan Sport gazetesine verdiği röportajda Sarı Lacivertli kulüple nikah tazelemek için görüştüğünü doğrulayan 34 yaşındaki stoper, geleceği hakkında şunları söyledi:

"Bana uyan ve taleplerimi karşılayan bir teklif gelirse hemen kabul etmeye hazırım. Ancak transfer konusunda acele etmiyorum. Zira Avrupa'da pek çok takım, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına yeni başladı. Şu ana kadar bazı teklifler aldım ancak birtakım önceliklerim ve şartlarım olduğu için bunları kabul etmedim. Yoksa şu an başka bir takımın formasını giyiyor olabilirdim. Sabırlı olmam gerektiğini biliyorum ve yeni takıma hazır bir şekilde katılmak istiyorum.

En önemli önceliğim ailem. Futbol oynayacağım ülkeye eşim ve oğlumun da onay vermesi gerekiyor. Bana ilgi gösteren kulüpler elbette olacaktır. Zaten şu ana kadar bazı görüşmelerde bulunduk ancak henüz bitmiş hiçbir şey yok. Yaptığımız tek şey beklemek. Şahsen her türlü seçeneğe açığım. Ancak gelecek teklifin bizi her açıdan tatmin etmesi gerekiyor."

"Fenerbahçe ve Başakşehir'le görüştüm"

"Son üç yılı Türkiye'de geçirdim ve ailem orada çok mutluydu. Oğlum Matteo, oradaki bir okula gidiyordu. Aynı şekilde İngiltere'ye de kolay uyum sağlamıştık. Belki bu defa başka bir ülkeye gitmek konusunda daha hevesliyiz ama bir şeyleri değerlendirebilmek için öncelikle tekliflerin elimize ulaşması lazım.

Şu ana kadar medyada adımın birlikte anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Parma, Olympiakos, Glasgow Rangers, Derby County) temasım oldu. Ne var ki hiçbiriyle anlaşmaya yakın değilim. Hiçbir görüşmede detayları ve özel şartları konuşacak raddeye gelmedik. Bu, daha çok menajerim Karol Csonto'nun ilgilendiği bir konu. Herhangi bir gelişme olduğunda kendisi beni bilgilendiriyor. Dolayısıyla şu ana kadar hiçbir görüşmede sona geldiğimizi söyleyebilirim.

Bonservisimin elimde olması yedi sekiz yıl önce bir avantaj olabilirdi. Ancak şu anda pek çok kulüp, yaşlı bir oyuncu olduğumu biliyor. Benim için yaş sadece bir sayıdan ibaret. Nitekim geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık yaşamadan neredeyse 60 maç oynadım. Henüz kulüp bulamamış olmam, bir bakıma da avantaj. Çünkü önceki yıllardan daha uzun süreli bir tatil yaptım. Ülkeme dönmek de benim için bir seçenek ancak hiçbir Slovak kulübünden teklif almadım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler