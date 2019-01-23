Martin Skrtel: Bize yakışmadı

Slovak savunmacı, Bursa maçında tribünden gelen madde nedeniyle başı sarılı şekilde mücadele etti. Skrtel, buna rağmen takımının en iyisi oldu.

Belki de yenilgiyi önledi. Tecrübeli stoper, 1-1’lik sonucun üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “Bu sonuç bize yakışmadı. Bir türlü galip gelemiyoruz. Hepimizin özeleştiri yapıp, hataları masaya yatırmamız gerek. Eğer takım içinde birlik olamazsak, bizi daha kötü günler bekler. Önümüzde iyi bir fırsat var. Peş peşe iki lig maçında taraftarımızın önüne çıkacağız. Yeni Malatya ve Göztepe karşısında bu avantajımızı kullanırsak, gerisini getiririz” ifadelerini kullandı.