Martin Schiller: Taraftarlar galibiyette büyük rol oynadılar

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes'i 89-73 mağlup eden Zalgiris Kaunas'ın koçu Martin Schiller, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlamalarının avantaj sağladığını aktaran Schiller, "Maçın ve ikinci yarının başlangıcı, bizim için son derece önemliydi. Efes, ilk çeyreklerde son derece baskın oynuyordu ki o yüzden bizim orada keskin olmamız gerekiyordu. İlk çeyrekteki küçük üstünlük güçlü kalabilmemiz adına önemliydi ve şunu da söylemeliyim ki oyuncular, taraftarlardan gelen enerjiyi artırdı. Bu, uzun zaman sonra taraftarların yer aldığı ilk maçtı ve sadece 5.000 kişi olmasına rağmen inanılmaz hissettirdi. Yani bu galibiyette taraftarlar da büyük bir rol oynadılar" dedi.